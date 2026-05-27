Un incidente si è verificato questa mattina all’uscita di Lastra a Signa sulla Fipili, causando blocchi nel traffico diretto verso Firenze. L’incidente è avvenuto intorno alle 8.30 e ha coinvolto più veicoli, con le auto ferme o in movimento molto lentamente. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza, mentre la circolazione si è notevolmente rallentata, creando lunghe code. Nessuna informazione immediata sulle condizioni delle persone coinvolte.

FIRENZE – Un’altra mattinata da incubo per gli automobilisti della Fipili oggi, 27 maggio 2026. Verso le 8.30 un incidente, uno scontro fra veicoli all’altezza dell’uscita di Lastra a Signa, ha mandato in tilt la circolazione in direzione Firenze. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma le conseguenze sul traffico sono state immediate. Per alleggerire la situazione è stata consigliata l’uscita a Montelupo, mentre sul posto sono intervenuti la polizia e i soccorsi per la gestione della viabilità e la messa in sicurezza dell’area.Le operazioni di rilievo e rimozione dei mezzi coinvolti hanno ulteriormente complicato il deflusso del traffico, causando ripercussioni anche sulla viabilità ordinaria e sulle strade secondarie della zona. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fipili: incidente all’uscita di Lastra a Signa, traffico nel caos verso Firenze

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