Oggi sulla strada Fi-Pi-Li si sono verificati due incidenti che hanno causato notevoli disagi al traffico. A Empoli un veicolo è andato in fiamme, mentre a Navacchio si è verificato uno scontro tra due automobili. Le operazioni di soccorso e la gestione del traffico hanno portato a lunghe code e rallentamenti lungo il tratto interessato. La circolazione si è ristretta in entrambe le aree coinvolte.

PISA – Nuova giornata di disagi sulla Fi-Pi-Li oggi, 9 aprile 2026, a causa di due incidenti. Il primo, intorno alle 8, sulla rampa d’ingresso di Empoli ovest, in direzione mare, con un’auto in fiamme. Il secondo, poco prima delle 9, ha causato forti rallentamenti a Navacchio (Pisa) al km 58. In questo caso si sono formati 7 km di coda tra la diramazione Pisa-Livorno e Navacchio in direzione Pisa. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Incidenti sulla Fipili: auto in fiamme a Empoli, scontro a Navacchio. Traffico nel caos

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Fipili: auto in fiamme a Pontedera, conducente riesce a mettersi in salvo. Traffico in tiltPONTEDERA (PISA) – Paura nel primo pomeriggio di oggi, 5 marzo 2026, sulla Fipili.

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