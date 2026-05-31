Nella stagione 2025-26, tre giocatori della Fiorentina si sono distinti come i migliori in termini di fantamedia, mentre altri tre hanno registrato le peggiori prestazioni. I nomi dei top e dei flop sono stati evidenziati nel report, che analizza i risultati individuali dei giocatori viola e il loro rendimento nel campionato. Le valutazioni si basano sui punteggi assegnati nelle competizioni di fantasia, evidenziando chi ha contribuito positivamente e chi invece ha deluso le aspettative.

Dalle ambizioni europee del pre-campionato al quindicesimo posto di fine stagione: la stagione della Fiorentina è stata a dir poco complicata. Un inizio di campionato impossibile da pronosticare, con Stefano Pioli in panchina, ha trascinato la viola nella lotta per la salvezza, zona di classifica in cui nessuno l'avrebbe potuta immaginare in estate. Con l'esonero dell'ex Milan e l'approdo di Paolo Vanoli in panchina, la Fiorentina ha cominciato a raddrizzare la rotta, evitando il peggiore dei pericoli e garantendosi un finale di stagione relativamente tranquillo, almeno per quanto riguardava la lotta per non retrocedere. Anche per quanto riguarda il fantacalcio, sono pochi i giocatori viola che si sono distinti in positivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fiorentina, fantabilancio 2025-26: i migliori e i peggiori per fantamedia

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