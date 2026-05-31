Un giovane tennista statunitense di 16 anni, che non ha partecipato a tornei internazionali fino a quell'età per motivi economici, ha sconfitto un avversario di rilievo, noto per aver battuto altri giocatori di alto livello. La sua carriera ha avuto un cammino insolito, senza partecipazioni a eventi principali fino a ora. Durante un match recente, ha ottenuto una vittoria significativa, dimostrando un percorso diverso rispetto ai coetanei.

Nel Roland Garros delle sorprese, agli ottavi di finale arriva l’americano più improbabile, uno di quelli di cui a inizio torneo si dubitava anche potesse passare il primo turno. Zachary Svajda, classe 2002 nativo di La Jolla, California, sarà il prossimo avversario di Flavio Cobolli. Arriva dalla vittoria, insperata, contro Francisco Cerundolo in cinque set, finita con le mani in faccia per l’incredulità e le lacrime di commozione. Per il risultato, certamente. Ma anche, soprattutto, perché il 30 maggio sarebbe stato il compleanno di suo padre, Tom, venuto a mancare nel 2025 per un cancro. Il papà era stato il suo primo allenatore presso il Pacific Tennis Beach Club di San Diego. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fino a 16 anni niente tornei, non poteva permettersi di viaggiare. Chi è Svajda, l'avversario di Cobolli

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