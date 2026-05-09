Internazionali chi è Atmane | avversario di Cobolli che crede agli alieni

Oggi si terrà il secondo incontro tra Terence Atmane e Flavio Cobolli agli Internazionali di tennis. Atmane è noto anche per aver espresso credenze riguardo agli alieni, mentre Cobolli rappresenta l'Italia in questa competizione. La partita si svolge in un contesto di grande attenzione, con i due atleti pronti a confrontarsi sui campi. L'evento si inserisce nella giornata di sabato 9 maggio, tra le sfide in programma.

(Adnkronos) – Terence Atmane sfiderà l'azzurro Flavio Cobolli oggi, sabato 9 maggio, nel secondo turno degli Internazionali d'Italia 2026 di Roma dopo la vittoria su Zizou Bergs, ma a colpire non è soltanto il livello espresso in campo ma le parole che scrive e dice anche dopo l'esordio al Foro Italico. Ma chi è Atmane? . L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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