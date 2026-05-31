Filippo Magnini | Pellegrini? Mi ha abbandonato nel momento del bisogno

Filippo Magnini ha affermato che Federica Pellegrini non è stata una figura significativa nella sua vita, sottolineando che nel momento in cui aveva bisogno di supporto, ha scelto di non intervenire, mantenendo il silenzio. La dichiarazione evidenzia un rapporto caratterizzato dalla mancanza di presenza nei momenti critici. Non sono state fornite ulteriori spiegazioni o dettagli sulle circostanze di questa assenza.

(Adnkronos) – "Non è stata una persona importante nella mia vita perché nel momento del bisogno ha preferito il silenzio". Così Filippo Magnini, nel corso della replica di Verissimo andata in onda oggi domenica 31 maggio, ha parlato della sua precedente relazione, lunga quattro anni, con la campionessa olimpica Federica Pellegrini. Una storia travagliata, con. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Magnini shock su Pellegrini: Mi ha abbandonato

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