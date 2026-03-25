Altro che amiche nel momento del bisogno è guerra aperta | e l’ha vinta Giorgia Meloni

Nel mondo della politica, i rapporti tra figure di rilievo spesso cambiano quando si tratta di questioni di potere o di alleanze. Recentemente, si è assistito a un episodio in cui due esponenti di spicco si sono scontrate pubblicamente, rompendo ogni rapporto di amicizia e dando luogo a uno scontro aperto. La vicenda si è svolta attraverso dichiarazioni e azioni che hanno segnato un netto contrasto tra le parti coinvolte.

C’è un momento, nella politica, in cui i rapporti personali smettono di essere un valore e diventano un problema. È il momento in cui la fiducia si trasforma in peso, e la vicinanza in esposizione. È lì che si è spezzato qualcosa tra Daniela Santanchè e Giorgia Meloni, dentro una relazione costruita negli anni difficili, quando stare insieme significava resistere, non governare. Ma il potere, quando arriva, cambia le regole del gioco: non protegge, seleziona. Perché quella tra le due non è mai stata una semplice alleanza politica. Santanchè è stata una presenza costante, una delle figure più riconoscibili e fedeli del mondo di Fratelli d’Italia, una che c’era quando serviva esserci, anche a costo di esporsi più degli altri. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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