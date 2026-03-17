Filippo Magnini, ex campione di nuoto e grande tifoso dell’Inter, commenta i fischi rivolti a Bastoni, dicendo che gli fanno un po’ ridere e che, se si applicasse lo stesso criterio, si dovrebbe togliere la nazionale a chiunque abbia commesso un errore. Intervistato da Tuttosport, Magnini sottolinea che comunque lo scudetto non è ancora assegnato.

Mercato Milan, Leao verso l’addio in estate? Tare ha già individuato un profilo per sostituirlo! Calciomercato Juve, Greenwood balza in cima alla lista dei desideri per l’attacco: Spalletti è già pazzo di lui! Il prezzo del Marsiglia Mercato Inter, clamoroso cambio di programma su Bastoni: ora in estate può partire! Non solo il Barcellona su di lui, ecco perché il club valuta la sua cessione Leao Milan, il club ora è stufo! Occhio all’ipotesi cessione: dalla clausola alle squadre interessate a lui all’estero Roma, paura per El Aynaoui: rapina in casa nella notte! I banditi sequestrano l’intera famiglia Como, Suwarso alla Gazzetta: «Tutto... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Caso Bastoni, Filippo Magnini schietto: «I fischi mi fanno un po’ ridere, se dovessimo togliere la Nazionale a chiunque abbia fatto una cavolata…»

Articoli correlati

Bastoni Inter, dai fischi dei tifosi al caso Nazionale! Il difensore è diventato un casoCalciomercato Inter LIVE: ultimo derby per Calhangoglu? La situazione rinnovi Mercato Inter, Romano sulle voci su Alisson: «Vi dico cosa c’è di vero.

Moratti non ci sta: «Bastoni ha fatto una cavolata ma è stato un parziale recupero crediti con la Juventus!»di Redazione JuventusNews24Moratti in un’intervista ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’ è ritornato sul tema Bastoni difendendo il difensore.

Una selezione di notizie su Caso Bastoni

Caso Bastoni, parla anche il tifoso interista Filippo Magnini: I fischi avversari? Fanno ridereIn casa Inter i tifosi tirano un sospiro di sollievo dopo il ko del Milan, tra questi c'è anche il campione di nuoto Filippo Magnini, grande. tuttomercatoweb.com

Bastoni, lo hanno fatto tutti. Gli errori arbitrali contro l’Inter? Il sistema vuole cosìL’ex nuotatore Filippo Magnini è un grande tifoso nerazzurro: Lo Scudetto non è ancora vinto. Calma, mancano 9 partite ... tuttosport.com