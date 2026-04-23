La FIDAPA di Sant' Andrea di Conza al convegno nazionale di Termoli

Il 18 aprile si è tenuto a Termoli il convegno nazionale della FIDAPA BPW Italy, un evento che ha visto la partecipazione di socie provenienti da diverse parti d’Italia. L’appuntamento si è concentrato sul rapporto tra le donne e le sfide future, offrendo un’occasione di confronto e condivisione tra le rappresentanti delle sezioni locali. La partecipazione di rappresentanti di tutta Italia ha sottolineato l’interesse verso i temi affrontati durante l’incontro.

Si è svolto il 18 aprile a Termoli il convegno nazionale della FIDAPA BPW Italy, un importante momento di riflessione che ha riunito socie provenienti da tutta Italia attorno al tema donne e futuro. L'incontro ha analizzato il ruolo delle donne nei processi di cambiamento sociale, economico e.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate A Sant’Andrea di Conza la prima edizione dello “Spogliamento”Sabato 21 febbraio il centro storico di Sant’Andrea di Conza sarà teatro della prima edizione dello “Spogliamento”, rito simbolico che segna la... Leggi anche: L'Osservatorio provinciale fa tappa a Sant'Andrea di Conza Tutti gli aggiornamenti San Andreas: cos'è la faglia di Sant'Andrea e perché è considerata una minacciaEcco che cos'è la faglia di Sant'Andrea e perché la frattura geologica attorno alla quale ruota la trama di San Andreas è tutt'ora considerata una terribile minaccia. NOTIZIA di LUCA SCARSELLI — 26/09 ... movieplayer.it Tragedia a Sant'Andrea di Barbarana, morto Cesare Trevisan. Era uscito con la sua carrozzina elettrica, poi la terribile caduta vicino a casaSANT'ANDREA DI BARBARANA (SAN BIAGIO DI CALLALTA) - Tragedia questa mattina, 26 agosto, a Sant'Andrea di Barbarana, frazione di San Biagio di Callalta. Cesare Trevisan di 73 anni, è morto in seguito ... ilgazzettino.it