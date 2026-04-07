Tamponamento in Fi-Pi-Li a Navacchio | code e diverse persone coinvolte

Questa mattina, poco prima delle 10, si è verificato un tamponamento sulla strada Fi-Pi-Li nella zona di Navacchio. L’incidente ha causato rallentamenti e code, coinvolgendo diverse persone. Le autorità sono intervenute sul posto per gestire la situazione e chiarire le cause dello scontro. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulle eventuali ferite o danni alle vetture coinvolte.

Disagi per i viaggiatori della Fi-Pi-Li. Stamani, 7 aprile, un tamponamento si è verificato poco prima delle ore 10.30 all'altezza di Navacchio, direzione Pisa, con code che si sono formate fino allo svincolo Pisa Nord Est. Secondo le prime informazioni sono coinvolte più auto e persone, attivate le ambulanze del 118 per i soccorsi. Alle ore 12 la fila era di circa 2 chilometri. Per le verifiche è impegnata la Polizia Stradale. Il fine settimana pasquale e la gita fuori porta di Pasquetta hanno anche comportato i purtroppo tradizionali disagi legati al traffico intenso, una costante tipica dei fine settimana estivi. Sul gruppo Facebook dei 'Dannati della Fi-Pi-Li' si trovano numerose testimonianze di code, nei tipici orari del rientro del tardo pomeriggio. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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