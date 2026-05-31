Coripet sostiene il Festival della TV dedicato all’ambiente, partecipando con il Premio Ambiente per il secondo anno consecutivo. La partecipazione mira a promuovere la diffusione di informazioni sul tema ambientale attraverso la televisione. La collaborazione coinvolge l’associazione e il premio riconosce programmi e contenuti che affrontano questioni ambientali, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico. La partecipazione si inserisce in un progetto più ampio di comunicazione e informazione sul tema ambientale.

"E' il secondo anno per Coripet e per il Premio Ambiente al Festival della TV - commenta Monica Pasquarelli, Consigliera d'Amministrazione di Coripet, che ha consegnato il premio a Domenico Iannacone - E' un evento che guarda al futuro e che ben si sposa con l'attività di promozione dell'economia circolare che Coripet porta avanti, un tema su cui è fondamentale informare e fare comunicazione". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ambiente: Pasquarelli (Coripet) "Sostegno al Festival della Tv per informare e comunicare sul tema"

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Ambiente: Pasquarelli (Coripet) Sostegno al Festival della Tv per informare e comunicare sul tema

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