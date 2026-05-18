Festival Tv di Dogliani premio Ambiente Coripet a Iannacone per racconto dei territori
In occasione della quindicesima edizione del Festival della TV, è stato assegnato il premio Ambiente Coripet a un partecipante per un racconto che descrive i territori locali. La premiazione si è svolta in una città italiana, con la partecipazione di vari attori del settore televisivo. La manifestazione ha visto anche altri riconoscimenti, tra cui premi dedicati alla qualità delle produzioni e alla promozione dei temi ambientali. La cerimonia si è svolta davanti a un pubblico composto da professionisti e appassionati del settore.
Roma, 18 mag. (Adnkronos) - In occasione della quindicesima edizione del Festival della TV di Dogliani, Coripet, consorzio volontario senza scopo di lucro impegnato nella raccolta, nel riciclo e nel riutilizzo delle bottiglie in Pet, conferirà il Premio Ambiente 2026 a Domenico Iannacone, riconoscendone l'impegno nel raccontare, attraverso il linguaggio televisivo, le comunità, i territori e le fragilità del nostro tempo. Autore e volto tra i più autorevoli del giornalismo televisivo italiano, Iannacone ha costruito negli anni un percorso professionale fondato sull'ascolto, sull'approfondimento e sulla capacità di restituire dignità e centralità alle persone e ai contesti spesso marginali del Paese. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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