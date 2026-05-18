Festival Tv di Dogliani premio Ambiente Coripet a Iannacone per racconto dei territori

In occasione della quindicesima edizione del Festival della TV, è stato assegnato il premio Ambiente Coripet a un partecipante per un racconto che descrive i territori locali. La premiazione si è svolta in una città italiana, con la partecipazione di vari attori del settore televisivo. La manifestazione ha visto anche altri riconoscimenti, tra cui premi dedicati alla qualità delle produzioni e alla promozione dei temi ambientali. La cerimonia si è svolta davanti a un pubblico composto da professionisti e appassionati del settore.

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