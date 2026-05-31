Durante la giornata conclusiva del Festival della TV, un rappresentante di Coripet ha consegnato a un giornalista e conduttore il premio Ambiente, istituito dal Consorzio.

(Adnkronos) - Nella giornata conclusiva del Festival della TV Monica Pasquarelli, Consigliera d'Amministrazione di Coripet, ha consegnato al giornalista e conduttore Domenico Iannacone la seconda edizione del premio Ambiente istituito dal Consorzio. ( FOTO ). 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Festival TV di Dogliani, Coripet ha consegnato a Domenico Iannacone il premio Ambiente

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