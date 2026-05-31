Festival dell’Ambiente a Daste inaugurata la mostra Arctic Plastic

Sabato 30 maggio, nello spazio eventi di Daste, è stata inaugurata la mostra “Arctic Plastic” durante il Festival dell’Ambiente. L’evento, promosso da Openarch, coinvolgeva istituzioni, associazioni e realtà locali, con l’obiettivo di sensibilizzare sui temi della sostenibilità e della transizione ecologica. La presentazione ha segnato l’apertura ufficiale della manifestazione, che proseguirà con ulteriori iniziative dedicate alla tutela ambientale.

Bergamo. È stato presentato sabato 30 maggio nello spazio eventi di Daste il Festival dell’Ambiente, iniziativa promossa da Openarch che coinvolge istituzioni, associazioni e realtà del territorio sui temi della sostenibilità e della transizione ecologica. All’incontro hanno partecipato la sindaca Elena Carnevali, l’assessora alla Transizione ecologica, Ambiente e Verde Oriana Ruzzini, il direttore dell’associazione Climarte Roberto Gualdi, il fotografo Maurizio Milesi e Manuela Bandini di Openarch, insieme a numerosi rappresentanti delle associazioni coinvolte nel progetto. Al termine della presentazione è stata inaugurata l’installazione fotografica Arctic Plastic. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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