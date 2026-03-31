Festival Trasforma una mostra collettiva di arte contemporanea per l’ambiente

A Bergamo è iniziato il Festival Trasforma, una mostra collettiva di arte contemporanea dedicata all’ambiente. L’evento si propone di mettere in relazione arte, economia circolare e nuove modalità di abitare il presente. La manifestazione si svolge in diverse location della città e coinvolge artisti italiani e internazionali. È aperta al pubblico e si protrarrà fino a una data ancora da definire.

Bergamo. Nasce Trasforma, il festival che mette in relazione arte, ambiente, economia circolare e nuovi modi di abitare il presente. L’iniziativa, organizzata da associazione Climarte insieme all’assessorato alla transizione ecologica, ambiente e verde del comune di Bergamo, con il coinvolgimento dell’assessorato alla cultura del comune di Bergamo, nasce dall’idea che la sostenibilità non sia solo un tema culturale da discutere, ma anche una pratica da osservare, attraversare e sperimentare. Dal 10 al 26 aprile la mostra a cura di Andrea Zucchinali all’Ex Monastero del Carmine. La mostra si terrà il venerdì nella fascia oraria 16,00 – 20,00 mentre sabato e domenica dalle 10,00 alle 18,00. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati La collettiva d’arte “Contemporanea“ si inaugura oggi alle 18Torna, nel Comune di Montelabbate Contemporanea, la collettiva d’arte alla sua seconda edizione e che viene ospitata negli spazi espositivi dello... Arte Fiera 2026: Grand Hotel Majestic “gia Baglioni” celebra l’arte contemporanea con la mostra di RIl Grand Hotel Majestic "già Baglioni" di Bologna si trasforma per l’occasione di Arte Fiera 2026 in una galleria d’arte contemporanea con... Una raccolta di contenuti su Festival Trasforma Discussioni sull' argomento Bressanone s'illumina con il Water Light Festival: l'arte che trasforma cortili sacri e facciate storiche; Bagheria si trasforma in un villaggio sudamericano: arriva il festival Sabor Latino; Domodossola, al via la VI edizione del Festival dell’illustrazione; Weekend a Roma: 14 eventi da non perdere sabato 21 e domenica 22 marzo. Festival Trasforma, una mostra collettiva di arte contemporanea per l’ambienteL'arte diventa lo strumento per riconoscere che ogni scarto può rappresentare una risorsa e ogni fine non è che un nuovo, consapevole inizio ... bergamonews.it Il Giffoni Film Festival compie un passo storico nel proprio percorso di crescita e consolidamento istituzionale. L'Ente Autonomo Giffoni Experience cambia veste giuridica e si trasforma nella Fondazione di Partecipazione "Giffoni Experience - La Valle delle Cu - facebook.com facebook