festival della chitarra cantiano in musica

Il Festival della chitarra si terrà a Cantiano, il borgo marchigiano colpito dall’alluvione di settembre 2022. La manifestazione rappresenta un’occasione di rinascita per il paese, che sceglie la musica come simbolo di ripresa e speranza. La kermesse coinvolgerà artisti e pubblico, portando nuovamente il borgo al centro dell’attenzione culturale. L’evento si svolge in un momento di ripresa dopo il disastro naturale che ha interessato la zona.

Una rinascita che suona. Cantiano, il borgo delle Marche segnato dall’alluvione del settembre 2022, si prepara a riscrivere la propria storia attraverso la musica. In questi giorni (fino al 2 giugno) il paese ospita la prima edizione del Festival Internazionale della Chitarra di Cantiano, un evento che vede il centro storico trasformato in una vera e propria capitale italiana della chitarra. L’iniziativa è nata dall’incontro di più realtà del territorio: il Comune di Cantiano, il Birrificio del Catria, Venticinque Srls di Luciano Arcangeli e il Catria Republik Festival, con cui il festival condivide palchi, artisti e spirito di comunità, unendo la chitarra d’autore alla scena musicale indipendente delle Marche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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