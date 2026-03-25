Bon-Guitare Festival la nuova rassegna dedicata ai molteplici linguaggi della chitarra

Il Bon-Guitare Festival è una rassegna dedicata alla chitarra, promossa dalla Fondazione Luigi Bon in collaborazione con il Comune di Tavagnacco. La manifestazione si concentra sulle diverse espressioni musicali legate a questo strumento e si svolge in varie date sul territorio. L’obiettivo è offrire uno spazio di incontro tra artisti e pubblico, valorizzando le molteplici forme di musica con la chitarra.

Su iniziativa della Fondazione Luigi Bon, in collaborazione con il Comune di Tavagnacco, nasce il Bon-Guitare Festival, nuova rassegna dedicata alla chitarra e alle sue molteplici espressioni. Il calendario si articola in quattro diversi appuntamenti, che troveranno svolgimento al Teatro immersivo Paolo Maurensig di Tavagnacco e nello storico Teatro Luigi Bon di Colugna, da venerdì 27 a domenica 29 marzo. Il festival si propone come uno spazio di incontro e scoperta, in cui la chitarra diventa strumento narrativo capace di attraversare epoche, linguaggi e culture. Tra concerti e momenti formativi, Bon-Guitare disegna un percorso in equilibrio tra tradizione e contemporaneità, tecnica e interpretazione, ricerca e divulgazione. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Bon-Guitare Festival, la nuova rassegna dedicata ai molteplici linguaggi della chitarra Articoli correlati “Scalo d’Autore”, a Fiumicino una nuova rassegna dedicata ai cantautori italianiFiumicino, 31 gennaio 2026 – La canzone d’autore conquista un nuovo spazio sul litorale romano. ‘Il paese dei sogni’: ultimo spettacolo della rassegna dedicata ai bambiniTempo di lettura: 2 minutiUltimo appuntamento domenica 22 marzo alle ore 17,00, presso il Teatro De La Salle, per la ventiduesima edizione de “Il...