Colleferro Un fine settimana dedicato alla musica e all’artigianato musicale La chitarra protagonista con il festival Corde di Primavera
A Colleferro si è svolto un fine settimana dedicato alla musica e all’artigianato musicale con il festival “Corde di Primavera”. La manifestazione ha avuto inizio il 15 marzo con un concerto inaugurale del Trio, che ha attirato un pubblico interessato alle esibizioni e alle creazioni artigianali legate al mondo delle corde e degli strumenti musicali. La rassegna continua con altri eventi fino alla fine della settimana.
Venerdì 20 dalle ore 15 a Palazzo Morandi il festival offrirà al pubblico un percorso tra liuteria, storia e musica dal vivo, con una mostra dedicata alla costruzione artigianale della chitarra e un concerto serale del chitarrista Lorenzo Olivieri. L’iniziativa si propone di valorizzare il lavoro dei liutai contemporanei e di avvicinare gli appassionati al mondo della chitarra classica e dei suoi strumenti. Protagonisti della mostra saranno alcuni importanti artigiani del settore, che esporranno strumenti realizzati secondo le tecniche tradizionali della liuteria. Tra questi il chitarrista e liutaio Francisco Lázaro, fondatore del marchio Sulayr Guitars, impegnato nella ricerca di un equilibrio tra tradizione della scuola spagnola e innovazione strutturale nella costruzione delle chitarre. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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