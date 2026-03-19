Colleferro Un fine settimana dedicato alla musica e all’artigianato musicale La chitarra protagonista con il festival Corde di Primavera

A Colleferro si è svolto un fine settimana dedicato alla musica e all’artigianato musicale con il festival “Corde di Primavera”. La manifestazione ha avuto inizio il 15 marzo con un concerto inaugurale del Trio, che ha attirato un pubblico interessato alle esibizioni e alle creazioni artigianali legate al mondo delle corde e degli strumenti musicali. La rassegna continua con altri eventi fino alla fine della settimana.

Venerdì 20 dalle ore 15 a Palazzo Morandi il festival offrirà al pubblico un percorso tra liuteria, storia e musica dal vivo, con una mostra dedicata alla costruzione artigianale della chitarra e un concerto serale del chitarrista Lorenzo Olivieri. L’iniziativa si propone di valorizzare il lavoro dei liutai contemporanei e di avvicinare gli appassionati al mondo della chitarra classica e dei suoi strumenti. Protagonisti della mostra saranno alcuni importanti artigiani del settore, che esporranno strumenti realizzati secondo le tecniche tradizionali della liuteria. Tra questi il chitarrista e liutaio Francisco Lázaro, fondatore del marchio Sulayr Guitars, impegnato nella ricerca di un equilibrio tra tradizione della scuola spagnola e innovazione strutturale nella costruzione delle chitarre. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Colleferro. Un fine settimana dedicato alla musica e all’artigianato musicale. La chitarra protagonista con il festival “Corde di Primavera” Articoli correlati Colleferro, Festival chitarristico “Corde di Primavera”Il Comune di Colleferro, in collaborazione con l’Associazione Culturale Musicale Neos Kronos, theGuitarClass. Calabria in Musica: Festival “Giovani Talenti” parte con Lipera e un omaggio alla chitarra. Vibo Valentia protagonista.Il festival “Giovani Talenti Musicali Italiani in Calabria 2026” prenderà il via domani, martedì 10 febbraio, presso la Fattoria Didattica e Sociale... Una raccolta di contenuti su Colleferro Un fine settimana dedicato... Argomenti discussi: Torna a Colleferro l’VIII Festival chitarristico Corde di Primavera; Lazio: Eventi Imperdibili per il prossimo week-end. Giornate FAI di Primavera: il 21 e 22 marzo 780 luoghi da scoprire in tutta ItaliaNel primo weekend di primavera tornano le aperture straordinarie del Fondo per l'Ambiente Italiano: ville, palazzi storici, giardini e luoghi solitamente inaccessibili visitabili in 400 città di Redaz ... msn.com