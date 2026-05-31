Il Festival del Birrificio Italiano si svolgerà dal 5 al 7 giugno 2026 a Lomazzo, in provincia di Como. L’evento proporrà cinquanta birre italiane e internazionali, accompagnate da street food servito tramite food truck e musica dal vivo. La festa celebra i 30 anni del birrificio, con la partecipazione del team di produzione e il fondatore. La manifestazione si svolge su tre giorni, offrendo degustazioni e intrattenimento musicale.

Lomazzo (Como) – Cinquanta diverse birre italiane e dal mondo, food truck con street food e tanta musica live sono gli ingredienti principali del Festival di Birrificio Italiano, organizzato il 5, 6 e 7 giugno 2026 per festeggiare con Agostino Arioli e tutto il suo team i 30 anni del Birrificio. Insomma se siete amanti della birra è il posto in cui non dovete mancare. Il festival, organizzato in sinergia con le associazioni locali Proloco di Solbiate Olona e Gruppo Giovani Valmorea — partner storici con cui condividono da anni la cultura della buona birra — si terrà presso l’Area Feste di Lomazzo (CO) sita in via Cavour 2, location strategica facilmente raggiungibile sia in autostrada che in treno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Festival del Birrificio italiano, tra degustazioni e musica live

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