festa della repubblica le iniziative sul territorio ecco gli appuntamenti

In occasione della Festa della Repubblica, di cui quest’anno si festeggiano gli 80 anni, molti comuni hanno promosso iniziative per riflettere sul percorso democratico avviato nel 1946 e riaffermare i valori di libertà alla base della Costituzione. A Grottammare il sindaco Alessandro Rocchi e il presidente del Consiglio comunale Luigi Travaglini invitano la cittadinanza a partecipare alle celebrazioni istituzionali in programma nella mattinata di martedì 2 giugno. Il programma si aprirà alle 10.30, presso il Monumento ai Caduti in via Garibaldi con la cerimonia di deposizione della corona d’alloro e il saluto delle autorità, accompagnato dalla Corale Sisto V e della Banda Città di Grottammare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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