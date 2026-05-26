Ravenna celebra gli 80 anni della Repubblica italiana | ecco il programma di iniziative

Notizia in breve

A Ravenna, sono in programma diverse iniziative per celebrare gli 80 anni dalla nascita della Repubblica italiana. L’Amministrazione comunale ha predisposto un calendario di eventi aperti alla cittadinanza, realizzati in collaborazione con vari enti. La serie di manifestazioni si svolgerà nel corso di diversi giorni, coinvolgendo scuole, associazioni e istituzioni locali. L’obiettivo è ricordare questa ricorrenza attraverso attività pubbliche e partecipate.