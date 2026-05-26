Ravenna celebra gli 80 anni della Repubblica italiana | ecco il programma di iniziative

Da ravennatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Ravenna, sono in programma diverse iniziative per celebrare gli 80 anni dalla nascita della Repubblica italiana. L’Amministrazione comunale ha predisposto un calendario di eventi aperti alla cittadinanza, realizzati in collaborazione con vari enti. La serie di manifestazioni si svolgerà nel corso di diversi giorni, coinvolgendo scuole, associazioni e istituzioni locali. L’obiettivo è ricordare questa ricorrenza attraverso attività pubbliche e partecipate.

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A ottant'anni dalla fondazione della Repubblica italiana, l’Amministrazione comunale organizza, in collaborazione con altri enti, un calendario di eventi a cui la cittadinanza è invitata a partecipare. Si parte domani con il convegno nazionale di studi “80 anni dopo il 1946. Democrazia e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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