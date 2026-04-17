Festa della Liberazione 2026 | le iniziative e gli appuntamenti a Bologna e provincia

Il 21 e il 25 aprile si ricorderanno in città e provincia i momenti della Liberazione, con diverse iniziative e appuntamenti dedicati alla ricorrenza. Durante queste giornate, le bandiere delle Brigate partigiane saranno esposte alle finestre di Palazzo d’Accursio. La celebrazione coinvolge sia eventi pubblici sia commemorazioni che si svolgeranno in vari luoghi della zona. Le manifestazioni si svolgono nel rispetto delle disposizioni in vigore.

Bologna, 17 aprile 2026 – Il 21 e il 25 aprile si celebra la Liberazione di Bologna e dell'Italia dal nazifascismo e saranno esposte le bandiere delle Brigate partigiane dalle finestre di Palazzo d’Accursio. Verranno deposte le corone nei luoghi della Resistenza e ai cippi dei partigiani caduti nei quartieri della città. Bologna e il Comune di Bologna hanno organizzato una serie di appuntamenti per ricordare la fine dell’occupazione nazista e del fascismo. https:www.ilrestodelcarlino.itmeteoprevisioni-meteo-weekend-emilia-romagna-esperto-0e6203da Programma delle cerimonie a Bologna di martedì 21 aprile. Alle 9.55, l’arrivo in piazza Nettuno del corteo delle Brigate Partigiane bolognesi, Brigata Friuli, Brigata Majella e Associazione Bersaglieri.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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