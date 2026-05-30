La festa della Repubblica Risuona l’Inno d’Italia | Una corona per i martiri

Da ilrestodelcarlino.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In occasione dell’ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica italiana, la città si prepara a celebrare con eventi ufficiali. Durante le commemorazioni, viene eseguito l’Inno d’Italia, accompagnato dalla lettura di una frase dedicata ai martiri. La giornata prevede cerimonie pubbliche e momenti di condivisione tra istituzioni e cittadini. È prevista anche una corona posta ai monumenti commemorativi. La celebrazione si svolge senza ulteriori dettagli su partecipanti o interventi pubblici.

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In occasione dell’ ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica italiana, la nostra città si prepara a vivere una giornata di celebrazioni e momenti di condivisione istituzionale. Le iniziative previste per martedì 2 giugno offriranno alla cittadinanza l’opportunità di ripercorrere le tappe fondamentali della Repubblica attraverso una serie di appuntamenti. La mattinata si aprirà alle 9.10 in Piazza Trento e Trieste con la Formazione picchetto armato interforze e schieramento, con rappresentanza delle associazioni combattentistiche e d’Arma. Successivamente, tra le 9.15 e le 9.25, le massime autorità prenderanno posto nella suggestiva piazza Cattedrale per assistere, alle 9. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - La festa della Repubblica. Risuona l’Inno d’Italia: "Una corona per i martiri"
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