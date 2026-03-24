Inizia oggi la vendita dei biglietti per il concerto di Marracash e Guè all'Ippodromo Snai San Siro
Oggi, martedì 24 marzo, inizia la vendita dei biglietti per il concerto-evento di Marracash e Gué Pequeno, che si terrà il prossimo 12 settembre all'Ippodromo Snai di San Siro. I due artisti si ritrovano insieme sul palco per festeggiare 20 anni di carriera e 10 dall'uscita del loro album Santeria. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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