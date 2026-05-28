Grado si prepara al Ponte del 2 giugno

Notizia in breve

A Grado si stanno organizzando cinque giorni di eventi per il ponte del 2 giugno. Il programma include attività all’aperto, appuntamenti culturali, iniziative per famiglie, eventi sportivi e proposte enogastronomiche. La località, che si trova tra mare e laguna, si prepara ad accogliere visitatori con un calendario di manifestazioni e proposte per diversi interessi.