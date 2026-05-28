Grado si prepara al Ponte del 2 giugno
A Grado si stanno organizzando cinque giorni di eventi per il ponte del 2 giugno. Il programma include attività all’aperto, appuntamenti culturali, iniziative per famiglie, eventi sportivi e proposte enogastronomiche. La località, che si trova tra mare e laguna, si prepara ad accogliere visitatori con un calendario di manifestazioni e proposte per diversi interessi.
Cinque giorni di eventi, esperienze all’aria aperta, appuntamenti culturali e proposte per famiglie, sportivi e amanti dell’enogastronomia: Grado si prepara al ponte del 2 giugno con un ricco calendario di iniziative pensate per vivere la località tra mare, laguna e tradizioni del territorio. I. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
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TRA FRIULI DOC, MARE E NATURA: GRADO SI PREPARA AL PONTE DEL 2 GIUGNO CON 5 GIORNI DI EVENTI Seguici su Telegram per restare sempre aggiornato >>> https://t.me/friulioggi https://www.friulioggi.it/grado/friulidoc-mare-natura-eventi-grado facebook
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