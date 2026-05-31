Ferrari ha annunciato un investimento di tre milioni di euro per sviluppare una nuova unità ADUO, con l’obiettivo di completare il progetto entro il 2027. La casa automobilistica ha deciso di anticipare immediatamente i fondi necessari, senza attendere ulteriori approvazioni. La strategia mira a ridurre il divario tecnologico rispetto ai concorrenti e accelerare i tempi di sviluppo del nuovo sistema. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, senza specificare le modalità di utilizzo dei fondi o i dettagli tecnici dell’unità.

? Domande chiave Come influirà la nuova unità ADUO sul divario con i rivali?. Perché Ferrari ha deciso di anticipare subito i fondi extra?. Cosa cambieranno i tecnici senza toccare l'hardware del motore?. Quali rischi tecnici vuole minimizzare Maranello con questa mossa?.? In Breve Utilizzo anticipato di 3 milioni di dollari extra budget per emergenze tecniche.. Sviluppo focalizzato su modifiche motore escludendo interventi sull'hardware esistente.. Strategia di gestione risorse condivisa con i competitor Honda e Audi.. Obiettivo colmare il divario tecnologico in vista del regolamento FIA 2027.. Maranello punta sulla nuova power unit ADUO per il 2027. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ferrari, sfida al 2027: 3 milioni extra per la nuova unità ADUO

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La Ferrari frena il piano per il ritorno al motore F1 più endotermico dal 2027: il motivo è nell’ADUOLe trattative tra i costruttori di Formula 1 per modificare le norme sulle power unit hanno subito un rallentamento.

Hamilton sfida i dubbi: resterà in Ferrari fino al 2027Lewis Hamilton ha annunciato di voler rimanere in Ferrari fino al 2027, mettendo fine a voci di un possibile addio.

Temi più discussi: I motori 60:40 non è poi così scontato che arrivino nel 2027; Ferrari resta un titolo di investimento da sogno o la Luce ha spento il mito?; Verstappen, ci risiamo: Se bloccano il cambio regole per il 2027, lascio la F1; F1 GP Canada: l'allarme di Vasseur e i segreti della Ferrari SF-26 a Montréal - Formula 1.

I think this season finally did it for me as a Ferrari fan reddit

Verstappen via dalla F1 nel 2027? Il destino del campione è nelle mani di Ferrari e AudiLa permanenza di Max Verstappen in Formula 1 oltre il 2026 continua a restare incerta. E l'ago della bilancia è la decisione sui motori 2027 ... msn.com

Ferrari dice no al cambiamento (con Audi e Honda), F1 spaccata: perchè Maranello è contraria, c'entra l'AduoLa Ferrari contraria al cambio di regolamento motori per il 2027, mettendo in pericolo la proposta sulla ripartizione 60/40 tra combustione ed elettrico. Ecco spiegate le ragioni di Maranello ... sport.virgilio.it