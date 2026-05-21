Hamilton sfida i dubbi | resterà in Ferrari fino al 2027

Lewis Hamilton ha annunciato di voler rimanere in Ferrari fino al 2027, mettendo fine a voci di un possibile addio. La decisione arriva dopo aver abbandonato l’utilizzo del simulatore di Maranello, scelta che ha suscitato curiosità. Nel frattempo, il team ha introdotto un nuovo staff tecnico, ma non sono stati ancora comunicati dettagli sui possibili effetti sulle prestazioni della vettura SF-26. La decisione di Hamilton ha generato attenzione tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

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? Punti chiave Perché Hamilton ha deciso di abbandonare il simulatore di Maranello?. Come influirà il nuovo staff tecnico sulle prestazioni della SF-26?. Chi sostituirà l'ingegnere Adami nel garage della Ferrari?. Perché gli esperti suggeriscono a Lewis di lasciare spazio ai giovani?.? In Breve Carlo Santi sostituisce Riccardo Adami nella gestione tecnica del garage Ferrari.. Hamilton privilegia l'analisi dati rispetto al simulatore di Maranello per Montreal.. Ralf Schumacher suggerisce a Hamilton e Alonso di lasciare spazio ai giovani.. Oliver Bearman resta in attesa per un posto ufficiale in Ferrari.. Lewis Hamilton ha confermato con assoluta certezza il suo impegno con la Ferrari per la prossima stagione, smentendo le voci che lo vorrebbero vicino al ritiro dalle competizioni di Formula 1. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Hamilton sfida i dubbi: resterà in Ferrari fino al 2027 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video LEWIS HAMILTON COMEMORA TESTES EM BARCELONA | FERRARI VEM FORTE | FORMULA 1 2026 Sullo stesso argomento Leggi anche: Ferrari piena di dubbi in Canada Hamilton: “Basta simulatore” Ferrari accelera nel primo trimestre 2026: ricavi in aumento e ordini garantiti fino al 2027Ferrari chiude i primi tre mesi dell'anno all'insegna di una grande solidità finanziaria.