Fermo FdI dice no a Scarfini | Saremo opposizione senza sconti

Notizia in breve

Fratelli d'Italia ha deciso di rifiutare ogni accordo con la giunta guidata da Scarfini, annunciando che sarà un'opposizione senza sconti. La posizione è stata comunicata ufficialmente e non sono stati fatti accordi con la maggioranza. Non sono state fornite spiegazioni dettagliate sui motivi del veto, né indicazioni su chi abbia espresso chiaramente questa posizione. La decisione segna una rottura netta tra il partito e l'amministrazione comunale.