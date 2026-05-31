Fermo FdI dice no a Scarfini | Saremo opposizione senza sconti
Fratelli d'Italia ha deciso di rifiutare ogni accordo con la giunta guidata da Scarfini, annunciando che sarà un'opposizione senza sconti. La posizione è stata comunicata ufficialmente e non sono stati fatti accordi con la maggioranza. Non sono state fornite spiegazioni dettagliate sui motivi del veto, né indicazioni su chi abbia espresso chiaramente questa posizione. La decisione segna una rottura netta tra il partito e l'amministrazione comunale.
? Domande chiave Perché Fratelli d'Italia ha rifiutato ogni accordo con la giunta Scarfini?. Chi ha posto il veto esplicito sul simbolo del partito?. Come sono cambiati i rapporti tra i vertici locali e regionali?. Quali sono le conseguenze della divisione tra civici e partiti?.? In Breve FdI ottiene il 20,16% dei voti dopo quaranta giorni di campagna elettorale.. Leonardo Tosoni, Giacomo Alesiani, Gianluca Tulli e Rossano Romagnoli guidano il gruppo consiliare.. Nel 2015 il simbolo del partito ottenne il 9,15% con la candidatura di Mauro Torresi.. Jessica Marcozzi celebra la lista Insieme per Scarfini nonostante le divergenze con il gruppo meloniano. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie e thread social correlati
Fermo, Scarfini sfida i partiti: la sua corsa è solo civicaA Fermo, un candidato ha deciso di correre senza appoggi partitici, puntando tutto su una lista civica.
Elezioni a Fermo, intervista al candidato sindaco Alberto Maria ScarfiniA Fermo si avvicinano le elezioni comunali e si è svolta un'intervista al candidato sindaco Alberto Maria Scarfini.
Argomenti più discussi: Elena Leonardi (FdI): Se Scarfini aprisse, non diremmo di no; Azione gela FdI su Roma e Milano: Prima si capisca quando si vota. Perché Calenda dice no all'election day; Piscopo: Ora tenere tutto fermo; Ucraina: l’Ue accelera sull’adesione. ‘No’ della Lega.
Se Bruxelles non volesse concedere deroghe per le spese sull’energia, il governo italiano procederà da solo. Non fermo il sistema industriale italiano per capricci, complicità, lentezza oppure ottusità di alcune istituzioni sovranazionali che non rappresentano facebook
Elena Leonardi (FdI): Se Scarfini aprisse, non diremmo di noLa senatrice: disponibili al confronto col sindaco di Fermo A Macerata speriamo di recuperare i voti col riconteggio. ilrestodelcarlino.it