Elezioni a Fermo intervista al candidato sindaco Alberto Maria Scarfini

A Fermo si avvicinano le elezioni comunali e si è svolta un'intervista al candidato sindaco Alberto Maria Scarfini. La coalizione di supporto include cinque liste, tra cui Piazza Pulita e Non..., tutte legate all’amministrazione uscente. La campagna elettorale è in corso mentre si delineano le posizioni e le proposte dei diversi schieramenti in vista del voto.

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