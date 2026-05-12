Elezioni a Fermo intervista al candidato sindaco Alberto Maria Scarfini
A Fermo si avvicinano le elezioni comunali e si è svolta un'intervista al candidato sindaco Alberto Maria Scarfini. La coalizione di supporto include cinque liste, tra cui Piazza Pulita e Non..., tutte legate all’amministrazione uscente. La campagna elettorale è in corso mentre si delineano le posizioni e le proposte dei diversi schieramenti in vista del voto.
La coalizione fa capo all’amministrazione uscente ed è composta da cinque liste: Piazza Pulita, Non mi Fermo, Fermo Forte, Impegno per Fermo e, new entry, Per la nostra città.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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