A Fermo, un candidato ha deciso di correre senza appoggi partitici, puntando tutto su una lista civica. La sua candidatura si distingue dalle consuete alleanze politiche e si presenta come un'iniziativa autonoma, senza legami ufficiali con partiti o movimenti politici. La sua presenza in corsa rappresenta una scelta chiara di indipendenza rispetto alle dinamiche tradizionali del panorama locale.

La politica fermana si sposta su un terreno puramente civico, lontano dalle logiche dei simboli tradizionali. Questa mattina, Alberto Maria Scarfini ha confermato ufficialmente la propria corsa alla guida del Comune, delineando una strategia che punta tutto sulla continuità amministrativa e sul distacco dai partiti organizzati, escludendo persino le formazioni legate a Forza Italia. Il candidato ha scelto di strutturare il proprio progetto attorno ad almeno quattro liste composte da cittadini, evitando qualsiasi legame con chi possiede una tessera di partito. In questo scenario, l’identità della lista denominata Insieme con Scarfini resta ancora da definire, ma il messaggio è chiaro: la gestione dell’amministrazione deve restare autonoma rispetto alle dinamiche delle coalizioni nazionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fermo, Scarfini sfida i partiti: la sua corsa è solo civica

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