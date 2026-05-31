Un uomo è stato fermato a Milano nell’ambito di un’inchiesta sul caporalato legato a lavori di restauro e costruzione. I pubblici ministeri hanno disposto il fermo per rischio di fuga. L’indagato è collegato a una società di costruzioni statunitense. La misura cautelare è stata adottata dopo l’ispezione condotta dagli inquirenti. Nessuna altra informazione è stata resa nota al momento.

I pm di Milano Paolo Storari e Mauro Clerici hanno disposto il fermo per pericolo di fuga di Ulas Demir, indagato nell’inchiesta sul caporalato per il restauro e la costruzione del nuovo Consolato Usa di Milano insieme alla società americana Caddell Construction Co. Demir, uno dei manager della branca italiana di Caddell, è stato fermato all’aeroporto di Orio al Serio. Dopo il controllo giudiziario del 29 maggio in cui sono state riscontrate “numerose violazioni” nel cantiere Demir, intercettato, ha avuto una telefonata con un interlocutore sconosciuto, in cui - secondo i pm - è “chiara la volontà di fuggire” del manager turco, che il giorno dopo, ovvero ieri, ha acquistato un biglietto aereo. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Fermo a Milano per il manager Caddell Construction Co nell’inchiesta sul caporalato al Consolato Usa

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