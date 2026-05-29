Lavoratori sfruttati per realzzare il consolato Usa | Caddell Construction nel mirino per caporalato
La procura di Milano ha aperto un'indagine su Caddell Construction, azienda americana di edilizia, coinvolta nei lavori per il nuovo Consolato Usa in piazzale Accursio. Secondo le accuse, alcuni lavoratori sarebbero stati sfruttati attraverso pratiche di caporalato durante il progetto. Le autorità stanno esaminando le condizioni di lavoro e le eventuali violazioni delle norme sullo sfruttamento dei dipendenti.
Caddel Construction, colosso americano dell'edilizia e dell'ingegneria finisce nel mirino della procura della Repubblica di Milano per un'indagine sul caporalato in relazione ai lavori per il nuovo Consolato Usa in piazzale Accursio. Il pubblico ministero Paolo Storari ha aperto un fascicolo nei confronti dell'azienda, accusata di aver sfruttato, con retribuzioni al di sotto della soglia di povertà, il lavoro di operai provenienti dall'India i quali, reclutati da una società indiana, sarebbero addirittura stati costretti per lavorare a versare alla stessa "la somma di circa 500.000 rupie", in parole povere una specie di "pizzo" da pagare per essere selezionati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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