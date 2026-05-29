Lavoratori sfruttati per realzzare il consolato Usa | Caddell Construction nel mirino per caporalato

Notizia in breve

La procura di Milano ha aperto un'indagine su Caddell Construction, azienda americana di edilizia, coinvolta nei lavori per il nuovo Consolato Usa in piazzale Accursio. Secondo le accuse, alcuni lavoratori sarebbero stati sfruttati attraverso pratiche di caporalato durante il progetto. Le autorità stanno esaminando le condizioni di lavoro e le eventuali violazioni delle norme sullo sfruttamento dei dipendenti.