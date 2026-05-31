Il Consiglio di Stato ha sospeso temporaneamente l’abbattimento di circa ottant’alberi di tiglio in via Feltre a Belluno. La decisione è stata presa su richiesta di un’associazione ambientalista, che aveva presentato ricorso contro il progetto di rimozione. Il decreto, firmato da un’autorità competente, ha bloccato le operazioni di abbattimento in attesa di ulteriori valutazioni. La vicenda riguarda un intervento programmato dall’amministrazione locale, ora sospeso fino a future decisioni.

La strage, per ora, è sventata. Per un’ottantina di tigli a Belluno, in via Feltre, è arrivato in extremis da Roma un decreto che ha bloccato il loro abbattimento. In una corsa contro il tempo giocata sul filo delle ore, a ottenere la sospensione (al momento temporanea) è stata l’associazione Italia Nostra, assistita dagli avvocati Federico Mazzei e Laura Polonioli, che si sono rivolti al Consiglio di Stato con una procedura d’urgenza. Il Comune, infatti, aveva già fissato per lunedì 1 giugno il momento per procedere con l’operazione. La storia dei tigli di via Feltre a Belluno sta occupando da mesi le pagine dei giornali locali, per la mobilitazione popolare e addirittura per alcune manifestazioni nel corso delle quali tranquillissimi e pacifici esponenti del mondo ambientalista si sono incatenati agli alberi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Fermata (per ora) la strage di tigli a Belluno, il Consiglio di Stato blocca l’abbattimento: vittoria di Italia Nostra

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Animalisti ko, esulta Fugatti: per il Consiglio di Stato legittimo l'abbattimento dell'orsa KJ1Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità dell’abbattimento dell’orsa KJ1, deciso dalla Provincia, respingendo il ricorso degli animalisti...

Castello delle cerimonie: il Consiglio di Stato blocca la chiusuraIl Consiglio di Stato ha disposto il blocco della chiusura del Castello delle cerimonie, che era stata ordinata dal Comune con un provvedimento di...

Temi più discussi: Offerta tecnica, la stazione appaltante può oscurare solo dati contenenti segreti commerciali; Modulistica di gara errata e affidamento dell’operatore: il Consiglio di Stato chiarisce i limiti della responsabilità precontrattuale della PA.; Affidamento diretto e principio di rotazione: il Consiglio di Stato chiarisce quando si parla di gara; Consiglio comunale - Approvata la variazione al bilancio da 9 milioni di euro.

Quando leggete ci proiettate nel testo o cercate di codificare la mente dello scrittore? Un esperimento pratico reddit

La nuova stima dei servizi segreti europei sposta la finestra del possibile conflitto dal 2029 ai prossimi dodici mesi. Putin ha già ottenuto la copertura legale per intervenire all'estero.I servizi di intelligence dei Paesi europei della NATO hanno rivisto in maniera x.com

Legge sul fine vita, dal Consiglio di Stato assist alla Regione: stop corretto. L’associazione Luca Coscioni non ci sta: la battaglia continuaDetto in altre parole: il 19 novembre 2024 il Consiglio regionale ha approvato un atto col quale dichiara di non avere le competenze per discutere e approvare una legge sul fine vita. Questo atto, ora ... ilgiorno.it

Fine vita, il Consiglio di Stato dà ragione al Pirellone: poteva fermare la legge, illegittimo il ricorso della CoscioniResta confermata l'illegittimità, per difetto assoluto di giurisdizione, del ricorso amministrativo presentato dall'associazione Luca Coscioni e, tra gli altri, anche da Marco Cappato, contro la pregi ... milano.corriere.it