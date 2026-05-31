Fermata per ora la strage di tigli a Belluno il Consiglio di Stato blocca l’abbattimento | vittoria di Italia Nostra

Da ilfattoquotidiano.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Consiglio di Stato ha sospeso temporaneamente l’abbattimento di circa ottant’alberi di tiglio in via Feltre a Belluno. La decisione è stata presa su richiesta di un’associazione ambientalista, che aveva presentato ricorso contro il progetto di rimozione. Il decreto, firmato da un’autorità competente, ha bloccato le operazioni di abbattimento in attesa di ulteriori valutazioni. La vicenda riguarda un intervento programmato dall’amministrazione locale, ora sospeso fino a future decisioni.

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La strage, per ora, è sventata. Per un’ottantina di tigli a Belluno, in via Feltre, è arrivato in extremis da Roma un decreto che ha bloccato il loro abbattimento. In una corsa contro il tempo giocata sul filo delle ore, a ottenere la sospensione (al momento temporanea) è stata l’associazione Italia Nostra, assistita dagli avvocati Federico Mazzei e Laura Polonioli, che si sono rivolti al Consiglio di Stato con una procedura d’urgenza. Il Comune, infatti, aveva già fissato per lunedì 1 giugno il momento per procedere con l’operazione. La storia dei tigli di via Feltre a Belluno sta occupando da mesi le pagine dei giornali locali, per la mobilitazione popolare e addirittura per alcune manifestazioni nel corso delle quali tranquillissimi e pacifici esponenti del mondo ambientalista si sono incatenati agli alberi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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