Animalisti ko esulta Fugatti | per il Consiglio di Stato legittimo l' abbattimento dell' orsa KJ1

Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità dell’abbattimento dell’orsa KJ1, deciso dalla Provincia, respingendo il ricorso degli animalisti contro la decisione del Tar. La sentenza stabilisce che il decreto di rimozione dell’orsa è conforme alle norme vigenti, chiudendo così il contenzioso avviato dagli attivisti. La decisione chiude di fatto la questione legata al caso e sancisce la validità dell’intervento da parte delle autorità provinciali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui