Animalisti ko esulta Fugatti | per il Consiglio di Stato legittimo l' abbattimento dell' orsa KJ1
Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità dell’abbattimento dell’orsa KJ1, deciso dalla Provincia, respingendo il ricorso degli animalisti contro la decisione del Tar. La sentenza stabilisce che il decreto di rimozione dell’orsa è conforme alle norme vigenti, chiudendo così il contenzioso avviato dagli attivisti. La decisione chiude di fatto la questione legata al caso e sancisce la validità dell’intervento da parte delle autorità provinciali.
L’abbattimento dell’orsa KJ1 voluto dalla Provincia era legittimo: a dirlo, di fatto, è il Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso presentato dagli animalisti contro la sentenza del Tar che aveva ritenuto legittimo il decreto di rimozione. Nel provvedimento, i giudici di Palazzo Spada.🔗 Leggi su Trentotoday.it
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