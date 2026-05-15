Castello delle cerimonie | il Consiglio di Stato blocca la chiusura

Il Consiglio di Stato ha disposto il blocco della chiusura del Castello delle cerimonie, che era stata ordinata dal Comune con un provvedimento di sgombero. La decisione è stata presa il 4 giugno e riguarda l’attuale stato dell’hotel, noto per ospitare numerosi eventi e cerimonie. La questione ha sollevato interrogativi sulle motivazioni alla base dell’ordinanza comunale e sull’effetto che questa decisione avrà sui lavoratori impiegati nella struttura. La vicenda si sviluppa in un quadro di contrasto tra le autorità locali e la gestione dell’hotel.

? Domande chiave Perché il Comune ha ordinato lo sgombero del celebre hotel? Come influirà la decisione del 4 giugno sul destino dei lavoratori? Chi ha ottenuto la sospensione della sentenza del Tar? Quali sono le conseguenze economiche per i fornitori locali??? In Breve Comune di Sant’Antonio Abate e sindaca Ilaria Abagnale hanno disposto il ritiro licenze. La controversia per lottizzazione abusiva è iniziata ufficialmente l'11 dicembre 2024. L'avvocato Ignazio Tranquilli difende la f . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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