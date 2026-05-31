Oggi alle 16 allo stadio Bruno Recchioni si gioca la partita di ritorno degli spareggi promozione tra Fermana e Pietralunghese. L’arbitro designato è Matteo Della Porta, proveniente dalla sezione di Benevento. La squadra di casa si prepara con un modulo 4-3-1-2, mentre le condizioni meteorologiche prevedono temperature molto alte durante l’incontro.

Farà molto caldo allo stadio Bruno Recchioni oggi alle ore 16 quando l’arbitro Matteo Della Porta (sezione di Benevento) darà finalmente il vi alla gara di ritorno di ritorno del primo turno di spareggi promozione Fermana-Pietralunghese. Farà molto caldo dal punto di vista atmosferico con 28 gradi previsti al caldio d’inizio, e questo è già un fattore che va preso in seria considerazione per entrambe le squadre. Ma soprattutto sarà un’atmosfera calda sugli spalti per il calore e la passione con qui la vigilia di questa sfida è stata vissuta in città. Il popolo canarino si è compattato anche grazie alla spinta del club che, attraverso le parole del presidente Sergio Romoli in persona, ha chiamato a raccolta tutta la tifoseria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fermana, Gentilini orientato verso il 4-3-1-2

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