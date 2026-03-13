La Fermana si prepara alla sfida contro il Matelica, squadra che ha cambiato tre volte la guida tecnica nel corso della stagione. La formazione canarina recupera Nunzi e Cicarevic, mentre l’allenatore Gentilini deve decidere la formazione da schierare. La partita si presenta come una delle più impegnative del campionato, con i padroni di casa determinati a ottenere un risultato positivo.

Sarà un match di quelli complicati e difficili per la Fermana quello di Matelica, squadra che nel corso della stagione ha cambiato più volte pelle e arrivata alla terza gestione tecnica durante l’anno. Nel match d’andata, vinto nettamente dai canarini, a guidare i biancorossi c’era Lorenzo Ciattaglia, al quale è subentrato in corso d’opera ad interim il direttore generale Gabriele Scandurra. Ma da diverse settimane alla guida dei matelicesi c’è Giuseppe Santoni, tecnico di lungo corso, uno che sa bene gestire situazioni non semplici e che questo ambiente lo conosce benissimo. Pochi fornzoli e molta praticità che hanno permesso di prendere ad esempio un buon punto a Trodica, dopo essere andati in vantaggio, e domenica scorsa Jesi dove il pari leoncello è arrivato solo all’ultimo respiro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Fermana ritrova Nunzi e Cicarevic, Gentilini può scegliere

