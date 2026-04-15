La Fermana si prepara alla partita di domenica contro il Chiesanuova, una squadra che lotta per evitare la retrocessione. L’allenatore Gentilini potrà contare sulla presenza di Rodriguez e Barrasso, due elementi che potrebbero fare la differenza in vista dell’incontro. La squadra si sta concentrando sull’ultimo allenamento prima del match, con l’obiettivo di affrontare al meglio la sfida casalinga.

Fermana che inizia a mettere nel mirino la prossima sfida di campionato, quella di domenica prossima in casa al cospetto del Chiesanuova, formazione impegnata nella lotta salvezza. I canarini hanno ripreso ad allenarsi nella giornata di ieri facendo anche la conta di chi sarà a disposizione in vista di domenica prossima. Di certo ci saranno i rientri di Rodriguez in difesa e del centrocampista Barrasso (nella foto): entrati hanno scontato il loro turno di squalifica e dunque saranno arruolabili per il match del Recchioni. Sarà ancora fermo un turno invece capitan Marin, per lui le giornate di squalifica maturate in casa contro il Tolentino sono due e il ritorno in campo è previsto solo in vista dell’ultima sfida in casa dell’Urbania.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fermana, Gentilini può contare su Rodriguez e Barrasso

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