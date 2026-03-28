Pinones Arce | Faremo di tutto per ribaltare la Juventus Women Ecco come

Il direttore sportivo della squadra ha dichiarato che farà tutto il possibile per cambiare il risultato contro la Juventus Women. Ha anche spiegato le strategie che intende adottare per tentare di ottenere un esito diverso in futuro. La partita si è conclusa con una sconfitta della squadra che ora punta a migliorare nelle prossime occasioni. La squadra si prepara a mettere in atto le modifiche necessarie.

. Le dichiarazioni del tecnico viola verso la gara di Biella. La vigilia di una vera e propria sfida da dentro o fuori si respira in modo palpabile in casa toscana. Pablo Pinones Arce, ambizioso tecnico della Fiorentina, ha preso la parola per suonare la carica in vista della delicatissima semifinale di ritorno di Coppa Italia Femminile. Il fischio d’inizio è fissato per domani pomeriggio sul rettangolo verde di Biella, dove ad attendere le sue ragazze ci sarà la temibile Juventus Women. La formazione viola è chiamata a una vera e propria impresa sportiva: cancellare e ribaltare il pesante svantaggio per 2-0 incassato nel primo round d’andata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pinones Arce: «Faremo di tutto per ribaltare la Juventus Women. Ecco come» Articoli correlati Pinones Arce dopo la sconfitta con la Juventus Women: «Tutto aperto, crediamo nella qualificazione»Goretzka Juventus: come sta andando la stagione dell’obiettivo bianconero al Bayern Monaco. Inter Women Fiorentina, sfida d’alta classifica all’Arena Civica: le scelte di Piovani e Pinones-ArceSolet Inter, la rivelazione: ad aprile l’udienza, poi si potrà chiudere con l’eventuale trasferimento! Mercato Inter, dall’Inghilterra sono sicuri:... Una selezione di notizie su Pinones Arce Discussioni sull' argomento Al Viola Park Fiorentina-Parma di Serie A Femminile: l'undici di Pinones Arce; Femminile, le scelte di Valenti per Fiorentina-Parma. Tornano titolari Bou e Zamanian. Pinones Arce: Bisogna crescere. Dobbiamo continuare su questa stradaCosì Pablo Pinones Arce, tecnico della Fiorentina Femminile, ai microfoni del club viola alla vigilia del match contro il Parma: Sicuramente ci ha spinto un po' ... firenzeviola.it Femminile. L’era Pinones-Arce si accende giovedìLa Fiorentina Femminile del neo tecnico Pinones-Arce si ritroverà al Viola Park a partire dal 10 luglio per dare ufficialmente... La Fiorentina Femminile del neo tecnico Pinones-Arce si ritroverà al ... lanazione.it Arce Pinones, Fiorentina Women: "Sono dispiaciuto per il risultato ma anche per la prestazione espressa sul campo" Arce Pinones, tecnico della Fiorentina Women, dopo il pareggio a reti inviolate contro il Parma, attraverso i canali ufficiali del Club, ha dichiar - facebook.com facebook #Fiorentina Femminile, Pinones Arce: "Domenica Abbiamo voglia di raggiungere la finale" x.com