La nazionale femminile è arrivata a San Marino per una partita ufficiale. Prima dell'incontro, l’allenatore ha rivolto un messaggio alle giocatrici, invitandole a onorare al massimo il proprio Paese. La squadra si è allenata sul campo locale, preparando le strategie per la gara. La partita si svolgerà nelle prossime ore e rappresenta un momento importante per entrambe le nazionali coinvolte.

Ci sono viaggi che cominciano in silenzio, su un campo qualsiasi. E poi, quasi senza accorgersene, quel pallone diventa una traiettoria, una direzione, e anche una promessa. Chiara Beccari quel viaggio lo conosce bene: è partita dalla piccola San Marino ed è arrivata lontano. Oggi, mentre sul Titano nasce una nuova storia, quella della Nazionale femminile della ct Domenichetti, la voce dell’attaccante italo-sammarinese torna indietro, come un filo teso tra ciò che è stato e ciò che sta per cominciare. "Ciao ragazze – dice in un video inviato alla Federcalcio sammarinese – sono molto contenta di sapere che finalmente anche San Marino avrà la sua Nazionale femminile", esordisce, con un entusiasmo che ha il sapore delle cose attese a lungo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Nazionale femminile a San Marino. Beccari alle ragazze del Titano: "Onorerete il Paese al massimo»

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