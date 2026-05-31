Un uomo ha accoltellato la moglie al petto e poi ha chiamato i soccorsi. La coppia litigava frequentemente, secondo quanto riferito dall’uomo, che aveva implorato la donna di allontanarsi e di tornare dalla madre. L’uomo ha detto di averle chiesto di andarsene e che lei aveva promesso di denunciare in futuro. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale. La polizia sta indagando sull’episodio.

Ferrara, 31 maggio 2026 – “Le avevo detto di andarsene, di tornare dalla madre. Mi aveva promesso che la prossima volta avrebbe denunciato. Non ce l’ha fatta”. Gloria Grandi abita al quinto piano del civico 25 di via Gatti Casazza. Quattro piani più in basso, nella notte tra ieri e venerdì, è stato trovato il corpo senza vita di Samanta Zironi, 50 anni. Uccisa, probabilmente, da un unico colpo di coltello al torace. Una morte per la quale il marito, Vladimiro Lombardi, due anni più anziano, è stato fermato perché indiziato del delitto. La vicina: “Avevo implorato Samanta di andare via”. Gloria quella coppia la conosceva bene. Conosceva la loro situazione di fragilità e in più occasioni li aveva aiutati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Accoltella la moglie al cuore e poi chiama i soccorsi. “Litigavano sempre, l’avevo implorata di andarsene via”

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