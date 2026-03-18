A Ferrara, un uomo ha ferito la moglie al torace durante una lite domestica. Dopo aver aggredito la donna, ha chiamato le forze dell’ordine, che sono intervenute e hanno arrestato il sospetto. La vittima è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. La vicenda si è conclusa con l’arresto dell’uomo accusato di tentato omicidio.

Un uomo è stato arrestato a Ferrara per tentato omicidio dopo aver accoltellato la moglie durante un diverbio domestico, secondo quanto riferito dalle autorità. La donna è stata trasportata d’urgenza in ospedale e sottoposta a intervento chirurgico. L’intervento delle forze dell’ordine Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nelle prime ore della giornata del 15 marzo a Ferrara. Gli agenti dell’U.P.G.S.P. sono intervenuti prontamente dopo una chiamata al Numero Unico di Emergenza 112, nella quale un uomo ha confessato di aver accoltellato la propria moglie all’interno dell’abitazione familiare.... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Lite domestica degenera a Ferrara, marito accoltella la moglie al torace e poi chiama la polizia

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