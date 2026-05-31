Una donna è stata trovata morta con una ferita al cuore, accanto al letto matrimoniale. Accanto a lei c’era un coltello da cucina. Poco distante, si trovava il marito della vittima, che è stato arrestato e portato in carcere. La scena si è svolta in una casa di Ferrara. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’omicidio.

Il corpo esanime di una donna ai piedi del letto matrimoniale. A fianco, un coltello da cucina. Poco distante, il marito della vittima. È lui ad aver chiamato il 118 nel cuore della notte da una palazzina del Barco, quartiere popolare alla periferia di Ferrara. "L’ho trovata così" avrebbe detto nell’immediatezza ai soccorritori giunti sul posto, salvo poi, la mattina successiva, chiudersi nel silenzio davanti alle domande del pubblico ministero Ombretta Volta. Al termine della giornata l’uomo, Vladimiro Lombardi, 52 anni, è stato accompagnato in carcere. Su di lui pende un fermo di indiziato di delitto, in quanto ritenuto responsabile del femminicidio della moglie, la cinquantenne Samanta Zironi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Femminicidio a Ferrara. Donna accoltellata al cuore. Il marito finisce in carcere

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