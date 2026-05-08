Femminicidio a Piacenza donna trovata morta accoltellata in casa | porta chiusa dall' interno caccia al marito

A Piacenza, una donna è stata trovata senza vita nella propria abitazione, con ferite da arma da taglio. La porta era chiusa dall’interno al momento del ritrovamento. Le forze dell’ordine stanno cercando il marito, sospettato di essere coinvolto nell’episodio. La vicenda è sotto indagine, e si attendono ulteriori aggiornamenti sulle circostanze dell’accaduto.

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Femminicidio a Piacenza: una donna è stata trovata morta in casa, è caccia al marito che avrebbe confessato al telefono il femminidio.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Femminicidio a Piacenza, donna trovata morta accoltellata in casa: porta chiusa dall'interno, caccia al marito Notizie correlate Donna trovata morta in strada a Vignale Monferrato, 53enne accoltellata alla gola: caccia al killerUna donna di 53 anni è stata uccisa in strada in provincia di Alessandria, a Vignale Monferrato, comune che conta poco meno di mille abitanti. Ilenia Panzolini, chi era la donna di Montefiascone trovata morta ad Amsterdam: "Ipotesi femminicidio, arrestato il marito"Vivevano ad Amsterdam da una decina di anni Ilenia Panzolini e Antonio Lupoli, entrambi originari di Montefiascone. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Sostegno concreto agli orfani di femminicidio Ok unanime in consiglio alla risoluzione delle Elette; Scompare da Piacenza con i due figli, auto ritrovata in Friuli. L'appello del padre: Mettetevi in contatto con me. Piacenza, accoltella la moglie e chiama i soccorsi: L’ho uccisa io, poi svanisce nel nullaUn nuovo caso di femminicidio, questa volta a Piacenza. Una donna di 56 anni è stata trovata morta in un appartamento al sesto piano di un palazzo nella periferia della città. Le notizie per ora sono ... tg.la7.it Dramma a Piacenza, uccide a coltellate la moglie e poi fugge: è caccia all’uomoL’allarme è scattato intorno alle 15.30, quando ai soccorsi sarebbe arrivata una chiamata da parte del marito della donna ... affaritaliani.it #Femminicidio. In Commissione 2a, con relazione senatrice #Campione, avviata discussione in sede redigente ddl su ammissione al patrocinio a spese dello Stato per i genitori delle vittime senato.it/show-docleg=1… x.com Parte da Padova la mostra itinerante dedicata agli orfani di femminicidio promossa dalla Cooperativa Iside centri antiviolenza nell’ambito del progetto Orphan of femicide invisible victims. Attraverso le fotografie di Stefani Prandi e le testimonianze dirette di cin - facebook.com facebook