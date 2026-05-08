Femminicidio a Piacenza donna trovata morta accoltellata in casa | porta chiusa dall' interno caccia al marito

Da virgilio.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Piacenza, una donna è stata trovata senza vita nella propria abitazione, con ferite da arma da taglio. La porta era chiusa dall’interno al momento del ritrovamento. Le forze dell’ordine stanno cercando il marito, sospettato di essere coinvolto nell’episodio. La vicenda è sotto indagine, e si attendono ulteriori aggiornamenti sulle circostanze dell’accaduto.

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Femminicidio a Piacenza: una donna è stata trovata morta in casa, è caccia al marito che avrebbe confessato al telefono il femminidio.🔗 Leggi su Virgilio.it

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