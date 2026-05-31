Durante la celebrazione della Madonna delle Vergini nel Parco della Murgia, si sono svolti sia momenti di preghiera che di trekking. La cerimonia si è conclusa con un percorso a piedi nel parco, accompagnato da attività liturgiche e musicali. Non sono stati forniti dettagli sui responsabili delle funzioni religiose e delle esibizioni musicali.

? Domande chiave Come si sono intrecciate preghiera e trekking nel Parco della Murgia?. Chi ha guidato i momenti liturgici e musicali della celebrazione?. Quali autorità hanno partecipato alla processione nelle strade di Murgecchia?. Perché questa festa unisce la dimensione religiosa a quella sociale?.? In Breve Canti del coro Totus Tuus diretti da Cettina Urga e Rocco Claudio Ferrara. Messe presiedute dai monsignor Pietro Amenta, Benoni Ambarus e Pierdomenico Di Candia. Processione accompagnata dalla banda musicale Nunzio Vincenzo Paolicelli Città di Matera. Presenza istituzionale del sindaco Antonio Nicoletti e del presidente Giovanni Mianulli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fede e trekking a Murgecchia: gran finale per la Madonna delle Vergini

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