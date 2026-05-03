Piazza Armerina | fede e storia per la festa della Madonna delle Vittorie

A Piazza Armerina si tiene la festa della Madonna delle Vittorie, durante la quale si rivela la storia dell’icona sacra, ritrovata dopo secoli di scomparsa. La cerimonia si svolge con processioni e celebrazioni religiose, richiamando l’attenzione sulla tradizione locale. La leggenda collega l’immagine al Gran Conte Ruggero, che si dice abbia avuto un ruolo nel suo legame con la comunità. La manifestazione richiama fedeli e appassionati alla memoria storica della città.

? Cosa scoprirai Come è stata ritrovata l'icona dopo secoli di smarrimento?. Chi legò la Sacra Immagine al Gran Conte Ruggero?. Perché il 5×1000 è fondamentale per la Basilica Cattedrale?. Come si protegge l'identità di Piazza Armerina dalle nuove sfide?.? In Breve Icona bizantina legata al Gran Conte Ruggero e al miracolo del 1348.. Messe presso la Chiesa dei Santi Angeli Custodi e processione verso Piazza Cattedrale.. Sostegno alla Basilica Cattedrale tramite il contributo economico del 5×1000.. Tradizione storica legata alla battaglia di Cerami avvenuta nel 1063.. Piazza Armerina celebra oggi, 3 maggio 2026, la patrona Maria SS.ma delle Vittorie con una serie di liturgie e una processione che percorrerà le vie del centro storico fino a Piazza Cattedrale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piazza Armerina: fede e storia per la festa della Madonna delle Vittorie Notizie correlate La festa della Madonna dei Pozzi a Lauro: tra Fede e tradizioneLa devozione per la Madonna dei Pozzi rappresenta uno dei momenti più intensi e identitari per la comunità di Lauro, frazione di Sessa Aurunca... Montemurlo, al via la Festa Grande della Santa Croce tra fede, storia e tradizioneMontemurlo (Prato), 30 aprile 2026– Torna l'appuntamento più atteso con la tradizione religiosa e popolare del territorio: la Festa Grande della... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Chiese aperte 2026 a Piazza Armerina, un viaggio tra i tesori francescani e la storia locale |; Il cortocircuito tra fede e potere svelato dall’ex seminarista Noè; Aidone (EN). Festeggiamenti in onore di San Filippo Apostolo; Il Vaticano copre i preti pedofili con la prescrizione. Piazza Armerina celebra Maria SS.ma delle Vittorie: il 3 maggio tra fede e tradizioneIl programma, organizzato dalla Basilica Cattedrale, prevede messe, momenti di preghiera e la solenne processione serale, che attraverserà il centro storico fino a Piazza Cattedrale ... vivienna.it Chiese aperte 2026 a Piazza Armerina, un viaggio tra i tesori francescani e la storia localePiazza Armerina si prepara a svelare i suoi tesori architettonici e spirituali domenica 10 maggio 2026. L'iniziativa rientra nella trentaduesima edizione di Chiese aperte, la storica manifestazione na ... start-news.it OGGI SI FESTEGGIA LA MADONNA DELLE VITTORIE Festa della Madonna del Conte Ruggero il Normanno a Piazza Armerina in provincia di Enna. È la bandiera consegnata dal Papa Nicolò II al Conte Ruggero per la guerra contro la tirannide saracena. Fu - facebook.com facebook