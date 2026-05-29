Il meta di FC 26 si arricchisce di una nuova, potentissima opzione per il reparto offensivo. EA Sports ha rilasciato l’Evoluzione “Storia in dieci”, un chiaro omaggio alla precisione chirurgica di Roy Makaay. Questa sfida promette di trasformare giocatori finiti fuori dai radar in veri e propri top player, grazie a un boost statistico che raramente si è visto con questa intensità. La particolarità di questa Evo risiede nel massiccio potenziamento di +30 su quasi tutti i parametri chiave, permettendo a carte con statistiche medie di raggiungere il “cap” prefissato e competere con i migliori TOTS e Icone del gioco. Requisiti e Costi della sfida. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26, l’Evoluzione “Storia in dieci” è una rivoluzione: come creare un centravanti da OVR 93 (History in Ten)

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