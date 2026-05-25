Ashley Young, calciatore con rating di 92, ha annunciato il ritiro dal calcio professionistico e farà il suo debutto in Ultimate Team. La sua carriera include numerose stagioni nella Premier League, dove ha giocato come esterno basso. La notizia rappresenta la fine di un percorso lungo nel calcio inglese, con Young che si unisce al gioco virtuale. La sua presenza in FUT consente ai giocatori di utilizzare le sue abilità nel ruolo di laterale.

Un pezzo di storia della Premier League e del calcio inglese saluta i campi da gioco e sbarca su Ultimate Team. EA Sports ha ufficialmente rilasciato una Sfida Creazione Rosa “Fine di un’era” (End of an Era) interamente dedicata ad Ashley Young. Una versione totale da 92 OVR che celebra l’incredibile longevità e la clamorosa trasformazione tattica dell’esterno inglese. Analizziamo dettagli, statistiche, costi e requisiti delle 2 sfide necessarie per riscattarlo. Ci sono giocatori capaci di reinventarsi completamente nel corso della carriera, e Ashley Young ne è il perfetto esempio: nato come ala d’attacco pura e trasformatosi negli anni in uno dei terzini più affidabili e intelligenti del panorama calcistico. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26, END OF AN ERA ASHLEY YOUNG: COME SBLOCCARE IL RE DELLE FASCE DA 92 OVR

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Grace Ashcroft (Early Life) | Resident Evil Lore

Notizie e thread social correlati

FC 26, END OF AN ERA ANTOINE GRIEZMANN: COME SBLOCCARE IL RE DELLE SBC DI LALIGAEA Sports ha lanciato una Sfida Creazione Rosa intitolata “Fine di un’era” dedicata ad Antoine Griezmann, che ha lasciato l’Atlético de Madrid.

FC 26, END OF AN ERA BERNARDO SILVA: COME SBLOCCARE IL TUTTOCOMPANISTA DEFINITIVO DELLA PREMIERBernardo Silva ha lasciato il Manchester City e ora è protagonista in Ultimate Team con la nuova Sfida Creazione Rosa intitolata “Fine di un’era”.