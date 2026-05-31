Un rapper italiano ha commentato la sua partecipazione a Belve, accusando la conduttrice di aver tentato di metterlo in cattiva luce. Secondo quanto dichiarato, avrebbe voluto incastrarlo durante la trasmissione. Non sono stati forniti dettagli su eventuali episodi specifici o prove a supporto di queste affermazioni. La sua opinione è stata condivisa pubblicamente, senza ulteriori commenti o chiarimenti.

Un noto protagonista della scena rap italiana è tornato a parlare della sua partecipazione a Belve, lanciando una frecciatina verso Francesca Fagnani, che, a detta sua, avrebbe cercato di metterlo in cattiva luce. Leggi anche: Micaela Ramazzotti si sposa e Francesca Fagnani partecipa con un ruolo molto speciale: non è la testimone, ma. Indubbiamente negli ultimi tempi Belve si è trasformato in uno dei programmi televisivi più discussi del panorama italiano. Merito soprattutto dello stile diretto e pungente di Francesca Fagnani, capace di mettere spesso gli ospiti davanti alle proprie contraddizioni con domande scomode e confronti molto serrati. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Famoso cantante contro Francesca Fagnani: sostiene che avrebbe voluto incastrarlo a Belve, le sue parole

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Sanremo 2026 - Fulminacci e Francesca Fagnani cantano Parole parole

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