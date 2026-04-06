Francesca Fagnani torna con Belve e una lista di ospiti che incuriosisce il pubblico: tra grandi nomi, sorprese e possibili rifiuti eccellenti, la nuova edizione punta ancora una volta su interviste incisive e fuori dagli schemi. Leggi anche: Torna Belve, Francesca Fagnani ospita una star internazionale amatissima in Italia: ecco chi è L’attesa per il ritorno di Belve è ormai alle stelle. Il programma condotto da Francesca Fagnani si prepara a una nuova stagione che promette di mantenere intatta la sua identità: interviste dirette, domande scomode e un’atmosfera capace di mettere a nudo anche i personaggi più navigati. Negli ultimi anni, il format si è affermato come uno degli spazi televisivi più riconoscibili del panorama italiano, grazie a uno stile incisivo e a una conduzione che non teme il confronto. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Belve, ecco i primi ospiti confermati di Francesca Fagnani: nomi incredibili, uno vi lascerà senza parole!

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Torna Belve, Francesca Fagnani ospita una star internazionale amatissima in Italia: ecco chi èNuove puntate in arrivo per Belve: tra le protagoniste delle prime interviste di Francesca Fagnani ci sarà anche un’icona dello spettacolo...

Temi più discussi: Belve, dal 7 aprile la nuova stagione: Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma ospiti della prima puntata; Belve, in arrivo la nuova stagione: ecco quando e i primi ospiti; Belve Crime sta per tornare: tutti gli ospiti della nuova edizione con Francesca Fagnani - fem; Belve, in arrivo la nuova stagione: ecco quando e i primi ospiti.

Belve Crime sta per tornare: tutti gli ospiti della nuova edizione con Francesca FagnaniScopriamo tutti gli ospiti di Belve Crime, la nuova edizione del programma di Francesca Fagnani tra interviste forti e racconti inediti. alfemminile.com

Belve, in arrivo la nuova stagione: ecco quando e i primi ospitiDa quest’anno in onda i provini di Belve: persone comuni siederanno sullo sgabello intervistate da Francesca Fagnani. Non mancherà, come di consueto, la sigla di chiusura con tutti i fuori onda degli ... notizie.it

"Non ho mai sentito il desiderio di avere figli. Non c’è un motivo particolare, semplicemente non è successo. Non mi manca e credo si possa essere felici anche senza." Francesca Fagnani facebook

Stefania Cappa chiede 15mila euro per andare a Belve, Francesca Fagnani blocca l’intervista x.com